Появилось видео с моментом жестокого убийства полицейского в Сургуте

Раненый патрульный даже не подаёт признаков жизни, однако злоумышленник снова и снова наносит ему удары ножом.

Появилось видео с моментом нападения вооружённого ножом жителя Сургута на сотрудников патрульно-постовой службы. 37-летний Филипп Иноземцев 1 августа убил одного из полицейских и ранил другого.

На кадрах видно, что злоумышленник с трудом стоит на ногах, но оказывает активное сопротивление. При этом раненый им полицейский даже не подаёт признаков жизни, однако Иноземцев снова и снова наносит сотруднику МВД удары ножом. Он до последнего не даётся в руки правоохранителей, задержать его удаётся совместными усилиями бойцов Росгвардии и патрульных.

Ранее сегодня стало известно, что Филипп Иноземцев являлся сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС РФ в Сургуте.