Прямая трансляция: Фестиваль веб-сериалов "Реалист". Открытие

В Нижнем Новгороде во второй раз проходит единственный в России Международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST. Формат веб-сериалов для России в новинку, но он стремительно развивается во всём мире. Такие фильмы ничем не отличаются от телевизионных, но делаются только для интернет-площадок.

В рамках фестиваля также проходит конкурс, в котором участвует девять киношкол из разных стран и регионов России. Они снимают пилотные серии в разных районах Нижнего Новгорода, после чего лучшая идея получит шанс на реализацию своего веб-сериала. В качестве членов жюри и гостей на фестиваль приехали Дарья Мороз, Александр Паль и многие именитые режиссёры. Закрытие кинофестиваля пройдёт 6 августа.