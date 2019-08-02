Брэд Питт стал жертвой домогательств актрисы-феминистки

По мнению интернет-пользователей, если бы такое сделал мужчина, то общественность была бы в ярости.

Брэда Питта на премьере фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" внезапно попыталась поцеловать актриса Лина Данэм, известная своими феминистскими взглядами. Об этом сообщает издание New York Post.

Lena Dunham awkwardly tries to kiss Brad Pitt on the red carpet https://t.co/7PTOQAxYYe pic.twitter.com/5Y7AZzYiwz — New York Post (@nypost) 1 августа 2019 г.

Актёр такой выходкой был весьма шокирован и не ответил взаимностью. Смутился и коллега Питта по цеху Леонардо Ди Каприо.

Поступок Данэм не на шутку разозлил интернет-пользователей. Они не забыли припомнить актрисе её феминистские взгляды и намекнули, что этот поцелуй можно расценивать как домогательства. По их мнению, если бы такое сделал мужчина, то общественность была бы в ярости.

— Почему люди аплодируют смелости Лины Данэм, когда она сексуально домогается его перед публикой? Людям нравится говорить о равных правах, но они не придерживаются равных стандартов. Если бы я, мужчина, сделал такое, СМИ и общественность были бы в ярости. #Двойные стандарты, — написал пользователь Raddwimps‏.

— Оооо... Мы все можем согласиться с тем, что, если бы они поменялись ролями, Брэд Питт лишился бы карьеры, а люди бы кричали в защиту движения #MeToo, верно? — заявил другой.

Ранее Лайф сообщал, что Брэд Питт хочет завершить актёрскую карьеру.