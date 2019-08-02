Путин упростил порядок получения вида на жительство в РФ для ряда иностранцев

Под данный закон попадут лишь некоторые категории иностранных граждан, например те, кто родился на территории бывшего РСФСР и имел советское гражданство.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий расширенный список категорий иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание в РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 90 дней.

В частности, на упрощённый режим получения вида на жительство могут претендовать лица, родившиеся на свет на территории РСФСР и имевшие в прошлом советское гражданство, лица моложе 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с детьми, а также те, чьи родители или дети — граждане РФ и постоянно проживают в стране.

В льготные категории иностранцев попадают носители русского языка, а также те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР. Полный список категорий можно прочесть в документе.

Согласно закону, срок рассмотрения запроса о выдаче вида на жительство сокращается с шести до четырёх месяцев. Ещё одним новшеством закона является введение бессрочного вида на жительство.

Напомним, в июле Путин упростил получение гражданства России для большего числа украинцев.