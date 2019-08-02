Власти Москвы согласовали митинги 10 и 11 августа на проспекте Сахарова

Согласно поданным заявкам, организаторы считают, что на каждую из акций выйдет до 100 тысяч человек.

Столичная мэрия согласовала проведение двух митингов — 10 и 11 августа — в Москве. Площадкой для обоих массовых мероприятий станет проспект Академика Сахарова. Как уточнил первый заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, численность участников митингов заявлена до 100 тысяч человек.

— 31 июля в Правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан. Организатор митингов — Денис Шендерович, — пояснил журналистам Олейник.

Как уточнил представитель Правительства Москвы, все уведомления были рассмотрены.

— В Правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома № 9, — рассказал Олейник.

Ранее Лайф сообщал, что префектура ЦАО Москвы не согласовала массовые акции в ближайшие выходные, поскольку организаторы митингов нарушили сроки подачи заявок.