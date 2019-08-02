Суд приостановил работу Healthy Food из-за массовых отравлений москвичей

Суд после массового отравления москвичей на 80 дней приостановил работу вендинговых автоматов компании Healthy Food с продуктами питания, которые располагались в офисах.
— 1 августа судом вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО "Хэлфи Фуд Продакшн" к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности предприятия, — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Как сообщалось ранее, с середины июля в Москве более 80 человек обратились в больницы после употребления еды из вендинговых аппаратов. Основным диагнозом стал сальмонеллёз. Специалисты Роспотребнадзора выявили в цехе по производству продукции многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. После этого они на время закрыли производство и два кафе, опечатали 48 вендинговых автоматов и изъяли из оборота около трёх тонн сырья и готовой продукции.
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