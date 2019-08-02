Воровка под видом арабской принцессы обокрала ювелирный магазин в Париже

Злоумышленница не просто похитила дорогостоящие украшения, а подменила их шоколадными конфетами.

В центре Парижа неизвестная женщина выдала себя за принцессу из Объединённых Арабских Эмиратов и так ограбила ювелирный магазин. Об этом пишет Agence France-Presse.

Злоумышленница вместе с помощницей пришла в магазин на улице Сент-Оноре и представилась "супругой шейха Дубай". Управляющая магазином несколько часов показывала ей драгоценности. Клиентка выбрала несколько украшений и обещала, что на следующий день переведёт за них деньги.

Однако оплата так и не пришла. Сумма ущерба составила в общей сложности 1,6 млн евро. В коробки из-под драгоценностей преступницы сложили, по одним данным, шоколадные конфеты, по другим — бульонные кубики.

Подразделение парижской полиции по борьбе с организованной преступностью расследует инцидент.