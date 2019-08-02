Путин разрешил россиянам охотиться с луком и арбалетом

Такое нестандартное оружие гражданам необходимо будет зарегистрировать в Росгвардии.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам охотиться с луками и арбалетами — такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на оружие. Документ размещён на интернет-портале правовой информации.

Закон вносит в перечень видов гражданского охотничьего оружия охотничье метательное стрелковое оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в напряжённом состоянии (лук) и сила дуги которого более 27 кгс, либо которое имеет механизм фиксации упругих элементов в напряжённом состоянии (арбалет) и сила дуги которого более 43 кгс.

Как рассказал на заседании Совфеда РФ зампред Комитета по аграрно-продовольственной политике Владимир Лебедев, сейчас на руках у россиян уже есть десятки тысяч единиц такого оружия и его легализация пойдёт на пользу любителям подобной охоты.

Напомним, в конце июля данный закон поддержал Совфед.