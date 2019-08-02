В США собрались заняться неядерными ракетами "в ответ на действия России"

Правительство США хочет активизировать разработку неядерных ракет наземного базирования в связи с выходом страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в письменном заявлении главы американского Минобороны Марка Эспера.

По его словам, Пентагон с 2017 года занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками по созданию ракет средней и меньшей дальности. Но до настоящего времени, как отмечает политик, такие НИОКР "соответствовали договору".

— В связи с тем что США скрупулёзно выполняли обязательства в рамках ДРСМД, данные программы были на ранних стадиях. Теперь в свете нашего выхода Пентагон в полной мере будет заниматься разработкой таких неядерных ракет наземного базирования, считая это надлежащим ответом на действия РФ, а также частью более широкого спектра вариантов нанесения неядерного удара [американскими] ВС, — поясняется в документе.

Как указал Эспер, его ведомство будет "тесно работать с союзниками по мере реализации Стратегии национальной обороны и создания потенциала партнёров".

Вслед за другими представителями руководства США Эспер тоже попытался переложить на Москву ответственность за выход из ДРСМД.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон напомнил, что Вашингтон официально выйдет из договора 2 августа. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, решение Штатов войдёт в историю с негативной коннотацией.

МИД РФ объявил о прекращении действия ДРСМД