Новым главой МВФ станет представитель Болгарии Кристалина Георгиева

Ей удалось одержать победу в ходе упорной борьбы с представителем Нидерландов, которая завершилась лишь в четвёртом раунде голосования.

Единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда от стран Евросоюза стала представитель Болгарии Кристалина Георгиева. Об этом сообщает Reuters.

Чтобы занять этот пост, кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства, то есть 55%, или 16 стран ЕС, на которые к тому же должно приходиться не менее 65% населения.

Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финведомства.

На финальном этапе соперником Георгиевой стал представитель Нидерландов Йерун Дейсселблум, уступивший лишь в четвёртом туре голосования. Голосование и дискуссии продолжались более двенадцати часов.

О начале процесса выбора нового главы организации стало известно 26 июля, когда исполнительный совет МВФ объявил о подборе нового кандидата на фоне выдвижения прежнего главы — Кристин Лагард — на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). В тот же день она объявила об отставке, однако официально покинет пост 12 сентября.