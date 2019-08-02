Новым главой МВФ станет представитель Болгарии Кристалина Георгиева

Единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда от стран Евросоюза стала представитель Болгарии Кристалина Георгиева. Об этом сообщает Reuters.
Чтобы занять этот пост, кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства, то есть 55%, или 16 стран ЕС, на которые к тому же должно приходиться не менее 65% населения.
Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финведомства.
На финальном этапе соперником Георгиевой стал представитель Нидерландов Йерун Дейсселблум, уступивший лишь в четвёртом туре голосования. Голосование и дискуссии продолжались более двенадцати часов.
О начале процесса выбора нового главы организации стало известно 26 июля, когда исполнительный совет МВФ объявил о подборе нового кандидата на фоне выдвижения прежнего главы — Кристин Лагард — на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). В тот же день она объявила об отставке, однако официально покинет пост 12 сентября.
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