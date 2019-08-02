Путин упростил порядок получения вида на жительство в России для украинцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление вида на жительство и разрешения на временное проживание в стране гражданам Украины. Документ размещён на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 90 дней.

Законопроект был разработан в правительстве. Государственная дума РФ приняла его 23 июля, Совет Федерации РФ — 26 июля.

Данный закон позволит выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот украинцам, которые постоянно там проживали и сейчас признаны беженцами или если они получили в РФ временное убежище.

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