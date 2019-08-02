Путин разрешил искать пропавших детей по геолокации смартфонов

Оперативное принятие экстренных мер позволит кардинально влиять на перспективу спасения ребёнка и оказания ему помощи.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей при помощи используемого ими мобильного устройства. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке напоминается, что в поиске детей имеют значение часы и минуты, влияющие на возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий, и в ситуациях, когда ребёнок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребёнок заблудился и пребывает в опасности. В связи с этим оперативное принятие экстренных мер позволит кардинально влиять на перспективу спасения ребёнка и оказания ему помощи.

Согласно закону, для использования этой возможности будет нужно письменное согласие одного из родителей пропавшего ребёнка или лиц, их заменяющих, а также мотивированное постановление одного из глав органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Только тогда допускается получение данных о соединениях абонентского устройства несовершеннолетнего с другими абонентами и оборудованием, а также о местоположении устройства путём снятия информации с каналов связи с обязательным уведомлением суда в течение суток.

В течение 48 часов с начала розыска правоохранители будут должны получить судебное решение или прекратить поиски.

До утверждения закона у полицейских не было правовых возможностей при обращении родителей или иных законных представителей пропавшего без предварительного решения суда пытаться установить его местонахождение на основе геолокации.