В Сети затравили тёзку подозреваемого в жестоком убийстве блогерши

Оба мужчины работали на одном и том же предприятии и учились в одном университете.

Пользователи Сети по ошибке затравили полного тёзку мужчины, подозреваемого в убийстве блогерши в Москве, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир.

Максим Гареев является полным тёзкой подозреваемого в жестоком убийстве девушки. Из-за этого в Сети мужчина получает множество негативных сообщений.

Гареев не выдержал и развеял мифы своей причастности к убийству.

Как оказалось, оба Гареевых являются выпускниками одного и того же приборостроительного факультета Южно-Уральского государственного университета. Кроме того, мужчины работали на одном и том же предприятии, однако в разное время.

— И даже на заводе "Электромашина" этот персонаж работал, уйдя оттуда ещё до моего появления там, из-за чего меня периодически с ним путали, — написал Гареев.

Он также попросил остановить негатив в свой адрес и прекратить присылать гневные сообщения по поводу его причастности к убийству.

Напомним, тело 24-летней Екатерины нашли в чемодане в съёмной квартире в столице. По подозрению в убийстве задержали её знакомого — Максима Гареева. Тот признался, что нанёс ей несколько ударов ножом, а также объяснил на допросе, почему пошёл на преступление. Кроме того, недавно СМИ нашли сетевой дневник убитой.