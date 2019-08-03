Украинцев с российскими паспортами вызвали на допросы

По данным украинских силовиков, за получением гражданства РФ обратилось более 13 тысяч человек.

Украинские правоохранители допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за получением российских паспортов. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

— Мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или по другим своим потребностям, — сказал Матиос.

По данным украинского прокурора, за получением гражданства РФ обратилось более 13 тысяч человек, которые были "идентифицированы и пересекают линию разграничения".

В апреле вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней. 17 июля он упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из Донбасса.

В ответ на это его украинский коллега Владимир Зеленский распорядился ввести аналогичные механизмы, но для упрощённого получения гражданства Украины. Правда, пока украинская сторона заявила лишь о намерении помешать выдаче паспортов РФ.