Украинцев с российскими паспортами вызвали на допросы

Украинские правоохранители допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за получением российских паспортов. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
— Мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или по другим своим потребностям, — сказал Матиос.
По данным украинского прокурора, за получением гражданства РФ обратилось более 13 тысяч человек, которые были "идентифицированы и пересекают линию разграничения".
В апреле вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней. 17 июля он упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из Донбасса.
В ответ на это его украинский коллега Владимир Зеленский распорядился ввести аналогичные механизмы, но для упрощённого получения гражданства Украины. Правда, пока украинская сторона заявила лишь о намерении помешать выдаче паспортов РФ.
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