Китай призвал ослабить санкции против КНДР

Как отметил постпред КНР при ООН, проводятся консультации, однако окончательного решения проблемы ограничений пока нет.

Постоянный представитель Китая при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь считает, что в определённый момент санкции против КНДР будет необходимо смягчить.

— Мы рады видеть, что США и КНДР идут навстречу друг другу. Но, конечно, мы надеемся, что они предпримут более предметные действия в движении навстречу друг другу, — приводит ТАСС слова постпреда во время беседы с журналистами.

По его словам, Китай всё ещё считает, что решить проблему Корейского полуострова можно лишь с помощью диалога, поэтому необходимо поощрить действия Северной Кореи к продолжению позитивной линии в их политике.

— И для этого мы стремимся к тому, чтобы в определённое время были приняты шаги для облегчения санкций, — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Как отметил постпред, в Китае проводятся консультации, однако окончательного решения этой проблемы пока нет. По мнению КНР, нельзя лишь просить КНДР сделать всё возможное, в то время как санкции против этого государства остаются.

— Это точно не поможет решению вопроса, — указал он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пхеньяне, на которой обсудили развитие отношений двух стран, которые ухудшились на фоне развития ядерной программы Пхеньяна и последующих санкций ООН, которые со своей стороны поддержал Пекин.