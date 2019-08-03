Трамп пригрозил Китаю очередным увеличением пошлин, "если захочет"

Буквально накануне он объявил о решении с 1 сентября ввести 10%-ные тарифы на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

Если Пекин не приложит усилий для заключения торговой сделки с Вашингтоном, то президент США Дональд Трамп может ещё сильнее поднять пошлины на китайский импорт. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

— Они [Китай] должны сделать очень многое до 1 сентября. Честно говоря, если этого не произойдёт, я всегда могу значительно увеличить их [пошлины]. Другими словами, я мог бы увеличить их, если бы захотел, я мог бы увеличить их до очень больших значений, — сказал американский президент.

По словам Трампа, сделка, которую он намерен заключить с Китаем, должна быть не только "справедливой" для обеих сторон, но и включать преференции для Вашингтона, поскольку торговая политика КНР ведётся по "несправедливым правилам".

Накануне американский лидер заявил, что продолжит облагать пошлинами товары из Китая до тех пор, пока не будет заключено торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином, и сообщил о введении с 1 сентября новых тарифов в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.