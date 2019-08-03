В России появится реестр недобросовестных опекунов и приёмных родителей

Принятый документ призван усовершенствовать структуру и порядок формирования такого банка данных.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании федерального реестра граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Изменения внесены в Семейный кодекс России и Закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

Документ призван усовершенствовать структуру и порядок формирования такого банка данных. Закон определяет порядок включения в него данных о лицах, лишённых родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстранённых от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение обязанностей, а также о бывших усыновителях, если усыновление было отменено судом по их вине.

Внесение изменений обусловливается отсутствием взаимного обмена между компетентными органами информацией о вышеуказанных лицах. Утверждённые нововведения исключат передачу детей на воспитание лицам, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, что отвечает интересам детей.

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