В Сирии при обстреле погиб один человек

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Фото © Flickr / Evgeni Zotov

В сирийском городе Кардаха в провинции Латакия при обстреле боевиков погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Обстрел произошёл утром 2 августа, в 06:55, нарушив установленный режим тишины.

Произведён обстрел населённого пункта Кардаха провинции Латакия. В результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения, — приводит слова Бакина РИА "Новости".

В населённом пункте зафиксировали 12 разрывов, сообщил Бакин. Обстрел из реактивной системы залпового огня произошёл из района Джебель-Шахбо.

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