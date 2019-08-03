В Сирии при обстреле погиб один человек

В сирийском городе Кардаха в провинции Латакия при обстреле боевиков погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Обстрел произошёл утром 2 августа, в 06:55, нарушив установленный режим тишины.
— Произведён обстрел населённого пункта Кардаха провинции Латакия. В результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения, — приводит слова Бакина РИА "Новости".
В населённом пункте зафиксировали 12 разрывов, сообщил Бакин. Обстрел из реактивной системы залпового огня произошёл из района Джебель-Шахбо.
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