Пообщавшись с жителями Севастополя, автор отмечает, что добровольно полуостров никогда не вернётся под украинский флаг.

Крым, а особенно Севастополь, был российским и будет таковым всегда — к такому выводу пришёл швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер после общения с жителями города. Его материал опубликован в интернет-газете Infosperber.

Он отмечает, что, говоря о Севастополе, речь идёт не только о его гражданской или военной важности, но также исторической. За этот город на берегу Чёрного моря развернулись жесточайшие бои во время Второй мировой войны. О его защитниках ходят легенды, их героизм увековечен на каждой улочке, некогда разрушенной фашистами до основания, — только так можно было его захватить.

Однако героизм жителей города вошёл в историю гораздо раньше, за сто лет до этого, в 1854 и 1855 годах, когда началась фактически Первая мировая война, а не битва двух государств. Тогда город два года находился под осадой коалиции Британии, Франции и Османской империи.

— В Севастополе есть и ещё кое-что священное в самом глубоком смысле слова: он был воротами, через которые, по преданию, а может и на самом деле, христианство вступило в Россию, — добавляет Мюллер.

Он также отмечает, что жители города готовы защищаться не только во время войн. Так, во время массовой декоммунизации на территории Украины этот процесс пытались провести в Севастополе и снести памятник российской императрице Екатерине Великой. Севастопольцы организовали ночные дежурства добровольцев, и они продолжались полгода — вплоть до устранения опасности.

— Военный порт, российский город, готовое к обороне население — это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернётся в состав Украины, — заключает автор.

Мюллер также приводит историю из 2014 года, когда во время референдума на жителей полуострова посыпались угрозы киевских властей и националистических формирований. Доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова рассказала ему, что студенты изучали подземные укрепления времён Второй мировой и были готовы взяться за оружие, чтобы дать отпор угрозе.

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