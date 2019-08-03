Племянница Скрипаля сообщила о телефонном звонке дяди

Семья ждала вестей от экс-полковника на день рождения его матери, однако он так и не вышел на связь.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала РИА "Новости" о телефонном звонке дяди 26 июня.

По её словам, разговор продлился не более пяти минут.

— Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию, — рассказала Скрипаль.

Она также рассказала, что семья ждала звонка от Скрипаля на день рождения его матери, однако он так и не вышел на связь.

Напомним, по информации британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает, что преступление совершили сотрудники российских спецслужб. Однако в Москве эти обвинения опровергают, требуя доказательств. В связи с "делом Скрипалей" США намерены ввести очередной пакет санкций в отношении России.