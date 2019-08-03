Учёные предупредили об опасности похмелья

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Фото © Pixabay

Утром после вечеринок посетители баров проходили онлайн-опросы и когнитивные тесты.

Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память, полагают учёные Технологического университета Суинберна в австралийском Мельбурне, результаты их исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняло участие около сотни посетителей баров центрального района Брисбена. Утром после вечеринок они проходили онлайн-опросы и когнитивные тесты, которые показали, что скорость и успешность прохождения заданий напрямую зависела от количества выпитого прошлой ночью.

Исследователи намерены продолжить изучение влияния похмелья на функции мозга, задействовав в тестировании большее количество добровольцев.

Ранее в России создали полезное пиво, которое не вызывает похмелья.

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