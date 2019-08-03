В выходные в парке Горького состоится фестиваль "Шашлык Live"

Гостей фестиваля будут удивлять лучшие повара более 20 московских ресторанов и кафе.

Уже в эти выходные в московском парке Горького состоится первый в истории столицы фестиваль, посвящённый жаренной на огне еде — "Шашлык Live", праздничную атмосферу мероприятия украсят живые выступления любимых рок-музыкантов.

Программа мероприятия рассчитана на два дня с 11:00 до 22:00, в каждый из которых гости праздника смогут попробовать не только традиционные мясные, но также и приготовленные по уникальным рецептам рыбные, овощные и авторские интерпретации блюда с оригинальными сочетаниями соусов и приправ.

В субботу и воскресенье на Пушкинской набережной будут открыты уличные шале популярных ресторанов и фудкорты, а со сцены прозвучат хиты групп "Чайф", "Сплин", "Браво", "7Б", Uma2rman, Tequilajazzz, а также Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова.

Более подробно с музыкальной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном портале Правительства Москвы.