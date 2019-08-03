Отмена роуминга между РФ и Белоруссией может потребовать изменения законов

Остаётся лишь обсудить технологические особенности перехода и его тарификации, рассказал замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов.

Для отмены роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России может потребоваться внесение изменений в законодательство РФ, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов ТАСС.

По его словам, для равномерной нагрузки на российских и белорусских операторов из-за значительных снижений ставок во взаиморасчётах и межоператорских ставок в роуминге потребуются соответствующие законы.

— Нужно хотя бы сделать так, чтобы абонент чувствовал себя в роуминге как в домашнем регионе, к этому можно прийти, — отметил Иванов.

При этом замглавы рассказал, что в ходе совещания обе стороны предложили свои варианты по вопросам законодательного регулирования, которые несколько отличались.

— Вот потратили восемь часов без перерыва для того, чтобы сблизить позиции, практически везде сблизили, — поделился он.

Остаётся лишь обсудить технологические особенности перехода и его тарификации, рассказал Иванов. По его словам, этот вопрос планируется поднять в рамках видеоконференции.

— И в начале сентября мы придём к какому-то консенсусу, — добавил замминистра.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко рассказал, что документ об отмене роуминга планируется подписать до 15 сентября.