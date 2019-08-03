Пилоты Минобороны потушили за двое суток пожары площадью 113 тысяч га

За минувшие двое суток авиация Минобороны провела тушение лесных пожаров в Сибири общей площадью 113 тыс. га. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.
— В Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушено 84 лесных пожара на общей площади 113 тыс. га, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за указанный период времени было совершено 34 вылета самолётов Ил-76, а также более 100 вылетов вертолётов Ми-8.
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