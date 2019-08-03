Пилоты Минобороны потушили за двое суток пожары площадью 113 тысяч га

7

Фото © Pixabay

За минувшие двое суток авиация Минобороны провела тушение лесных пожаров в Сибири общей площадью 113 тыс. га. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

В Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушено 84 лесных пожара на общей площади 113 тыс. га, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный период времени было совершено 34 вылета самолётов Ил-76, а также более 100 вылетов вертолётов Ми-8.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×