Мадуро: За независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом

Он также осудил угрозу лидера США Дональда Трампа ввести блокаду латиноамериканского государства.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро готов вести переговоры даже с дьяволом ради мира в стране, заявил президент в эфире государственного телевидения.

Так он ответил на вопрос, почему сел за стол переговоров с теми, кто, по его словам, пытался его свергнуть и убить. Мадуро также поблагодарил оппозицию за участие в переговорах в Барбадосе.

— За мир, единство, независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом, — приводит РИА "Новости" слова Мадуро.

Кроме того, венесуэльский президент решительно осудил угрозу лидера США Дональда Трампа ввести блокаду латиноамериканского государства и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.

— Это блокада. Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом Безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы, — добавил Мадуро.

Он предостерёг Трампа от введения блокады, заявив, что "преступный империализм не справится с Венесуэлой" и воды страны будут свободны, суверенны и независимы.

— Готовьтесь к битве, если хотите ввести карантин против Венесуэлы, — подчеркнул венесуэльский лидер.

Ранее Николас Мадуро заявил, что верит в успешность переговоров между правительством и оппозицией, благодаря которым удастся найти выход из политического кризиса. В настоящее время на фоне обострения отношений между Венесуэлой и США администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о блокаде латиноамериканской страны, однако никаких дополнительных уточнений он не дал.