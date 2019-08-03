Убивший троих на фестивале в Калифорнии покончил с собой, а не был убит полицией

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Фото © Twitter / Marianne Favro‏

Молодой человек стрелял из легально приобретённого АК-47, на территорию мероприятия он проник через ограждения.

Молодой человек, который застрелил трёх людей на гастрономическом фестивале в городе Гилрой в американском штате Калифорния 28 июля, покончил с собой, сообщило агентство AP со ссылкой на отделение судебной медэкспертизы округа Санта-Клара.

Как ранее рассказал начальник полиции Гилроя Скотт Смити, подозреваемый был убит в ходе перестрелки с тремя сотрудниками правоохранительных органов. Однако эта информация не подтвердилась.

28 июля 19-летний Сантино Уильям Леган убил трёх человек на гастрономическом фестивале. Жертвами оказались шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и мужчина в возрасте 25 лет, также пострадали 12 человек. Молодой человек стрелял из легально приобретённого АК-47, на территорию мероприятия он проник через ограждения.

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