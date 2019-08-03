В Киеве задавили популярного диджея — видео

В Киеве на проспекте Победы в результате неоднозначного ДТП погиб популярный украинский диджей Александр Лисогор (Gabber). Видеозапись была опубликована на YouTube-канале informator.ua.

Как видно на записи, музыкант ехал на мотоцикле в среднем ряду со скоростью потока и не предпринимал ни одного хоть сколько-нибудь опасного или агрессивного действия, когда неожиданно автомобиль из левого ряда его протаранил сзади.

Сразу после наезда на мотоцикл водитель автомобиля Hyundai Trajet по неизвестной причине не предпринял попыток затормозить и продолжил тащить застрявшего под передним бампером Лисогора и его технику ещё несколько десятков метров.

Мнения пользователей в комментариях под видеозаписью разделились: одни считают, что это было намеренное убийство по причине ненависти к мотоциклистам или самому диджею. Другие высказывают мнение, что сидевшему за рулём универсала нужно было срочно проскочить вправо, но не рассчитал расстояние или стало плохо.

От полученных тяжёлых травм груди и таза Александр Лисогор скончался в больнице 1 августа.