В Москве начался сезон арбузов

В эту субботу, 3 августа, на всей территории Москвы официально начинают работу бахчевые развалы, на которых горожане смогут приобрести спелые дыни, а также сочные арбузы.

По информации Департамента по конкурентной политике, в этом году в столице будет работать порядка 350 подобных точек продаж, наибольшее их количество будет сосредоточено в южной части города: в ЮВАО 64 и по 58 на юге и юго-западе.

Все развалы будут работать до 1 октября, однако прежде чем идти за угощением, редакция Лайфа настоятельно советует ознакомиться с рекомендациями по выбору только самых спелых и сочных плодов.