В России начались испытания бронеавтомобилей будущего

В них принимают участие опытные образцы АСН (автомобиль специального назначения) и АМН-2 (автомобиль многоцелевого назначения в пятидверной модификации).

Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые в будущем заменят машины семейства "Тигр", стартовали в России, сообщает ТАСС.

В испытаниях примут участие опытные образцы "Атлета" в вариантах АСН (автомобиль специального назначения) и АМН-2 (автомобиль многоцелевого назначения в пятидверной модификации).

В ходе испытаний машины должны будут преодолеть тысячи километров бездорожья, магистральных и спецтрасс, пересечённой местности, в том числе с 2,5-тонным прицепом. Машины пройдут проверку на работоспособность в условиях температур от –50 °С до +50 °С, а также на бродоходимость. Также машины проверят на обстрел и на подрыв.

Новое поколение бронемашин "Атлет" имеет колёсную формулу 4х4 и предназначается для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и спецтехники.

Главные отличия новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" — увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 2 кг в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель ЯМЗ-5347-24, развивающий мощность до 240 л.с. В стандартной комплектации машины оборудованы антитравматическими сиденьями, системой кондиционирования воздуха и другими системами. В зависимости от модификации "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.