В Калифорнии при обрушении скалы погибла женщина

Трое были госпитализированы, два человека находятся в критическом состоянии и один с незначительной травмой.

В результате обрушения скалы на пляже в Южной Калифорнии в США погиб один человек, пострадали по меньшей мере два, сообщает New York Post.

NBCNC: Now: Cliff collapse in Encinitas, CA Friday afternoon where one person has died and others are injured. (images from KNSD) @WVTM13 #wvtm13 pic.twitter.com/Yy58nGk30E — Shannon (@ShannonWVTM13) August 2, 2019

Спасателям удалось достать пятерых из-под завалов. Одна женщина скончалась на месте происшествия, ещё трое были доставлены в больницу, два человека находятся в критическом состоянии и один с незначительной травмой. Четвёртому пострадавшему оказали помощь на месте инцидента.

1 person dead. 4 hurt after cliff collapses in #Encinitas / #Leucadia Lots if surf & boggie boards in the sand @KUSINews pic.twitter.com/xTtIlQ1ErU — Anna Laurel (@ALaurelNews) August 2, 2019

По данным администрации города Энсинитас, обрушение произошло примерно в 15:00 (01:00 мск) в пригороде к северу от Сан-Диего.