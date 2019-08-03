В Калифорнии при обрушении скалы погибла женщина

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Фото © Twitter / Anna Laurel‏

Трое были госпитализированы, два человека находятся в критическом состоянии и один с незначительной травмой.

В результате обрушения скалы на пляже в Южной Калифорнии в США погиб один человек, пострадали по меньшей мере два, сообщает New York Post.

Спасателям удалось достать пятерых из-под завалов. Одна женщина скончалась на месте происшествия, ещё трое были доставлены в больницу, два человека находятся в критическом состоянии и один с незначительной травмой. Четвёртому пострадавшему оказали помощь на месте инцидента.

По данным администрации города Энсинитас, обрушение произошло примерно в 15:00 (01:00 мск) в пригороде к северу от Сан-Диего.

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