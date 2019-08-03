Волочкова — о хейтерах: Моя попа красивее их лиц

По словам балерины, любящий её человек восхищается ею, как и те люди, которые знают её лично.

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила всем своим хейтерам, которые пишут о ней гадости в социальных сетях, и заявила, что её попа гораздо красивее, чем лица "этих ущербных".

В своей последней публикации обладательница рекорда России по шпагатам рассуждает на тему того, как она справляется с "беспардонно сливающимся" в её адрес потоком негатива, в том числе из-за её подтянутой фигуры, которую многие "не могут пережить".

— Мне присылают фото лиц этих "писательниц". Без слёз не взглянешь, простите... Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать, — написала балерина.

Она выразила уверенность, что если у человека есть красота в теле и душе, то её обязательно надо показывать и в этом нет ничего предосудительного.

— Любящий меня человек восхищается мной, как и те люди, которые знают меня лично, — добавила Волочкова.

И в этом, по её словам, и заключается настоящее счастье, ведь это жизнь в окружении настоящих людей, а не "ботов и проплаченных".