В Канаде из-за схода с рельсов поезда с химикатами эвакуируют деревню

Жители деревни Ирвайн провинции Альберта в Канаде обязаны эвакуироваться из-за схода поезда с рельсов, поскольку есть опасность воздействия химикатов, говорится в заявлении службы оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции.
— Из соображений безопасности все граждане, проживающие в радиусе семи километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район, — поясняется в заявлении.
Отмечается, что жители могут подвергнуться воздействию химикатов.
По данным телеканала CBC News, в районе Сайпресс, в котором находится деревня, объявлено чрезвычайное положение.
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