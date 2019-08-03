В Канаде из-за схода с рельсов поезда с химикатами эвакуируют деревню

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Фото © Facebook / Trehia May Stevenson

В районе Сайпресс, в котором расположено поселение, объявлено чрезвычайное положение.

Жители деревни Ирвайн провинции Альберта в Канаде обязаны эвакуироваться из-за схода поезда с рельсов, поскольку есть опасность воздействия химикатов, говорится в заявлении службы оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции.

— Из соображений безопасности все граждане, проживающие в радиусе семи километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район, — поясняется в заявлении.

Отмечается, что жители могут подвергнуться воздействию химикатов.

По данным телеканала CBC News, в районе Сайпресс, в котором находится деревня, объявлено чрезвычайное положение.

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