В США девушка поймала голыми руками огромного сома

Такой метод ловли называется нудлинг — сначала вручную исследуют подводные местности в поисках жилища рыбы.

В США девушка поймала огромного сома голыми руками, сообщает The Sun.

23-летняя Ханна Бэррон с головой нырнула в озеро и достала со дна гигантского сома. Такой метод ловли очень популярен в США и называется нудлинг: сначала голыми руками исследуют подводные местности в поисках жилища сома, а затем сом хватает руку нудлера, после чего тот ловит рыбу уже двумя руками.

Как оказалось, в соцсетях девушки много снимков с подобными трофеями. Так, она уже ловила голыми руками огромных сомов и даже смогла поймать аллигатора.

Ранее рыбак на Волге поймал двухметрового сома-гиганта.