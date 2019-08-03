Участок Филёвской линии метро Москвы закроют на выходные

В обычном режиме метрополитен будет работать с понедельника, 5 августа, с 5:30 утра.

В московском метро участок Филёвской линии от станции "Киевская" до "Кунцевской" будет закрыт в выходные, 3 и 4 августа, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

— Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии, — сказано в сообщении.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатным автобусом, чтобы доехать до закрытых станций. В обычном режиме метро будет работать с понедельника, 5 августа, с 5:30 утра.

Таким образом, будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филёвской линии открыта, а "Кунцевская" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В районе закрытых станций действуют компенсационные автобусы на двух маршрутах: КМ1 и КМ2. Первый путь следует с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Второй — между "Багратионовской" и "Фили". Маршруты работают с 5:00 до 2:00.