Полиция Германии изъяла партию кокаина на €1 млрд

По документам наркотик был оформлен как соевые бобы и должен был отправиться в Антверпен.

Сотрудники правоохранительных органов Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина стоимостью более одного миллиарда евро. Об этом сообщает Guardian.

Партия весом 4,5 тонны прибыла в Гамбург из столицы Уругвая Монтевидео две недели назад и по документам проходила как соевые бобы, которые должны были отправиться в бельгийский Антверпен.

Каково же было удивление полицейских, когда вместо заявленного груза они обнаружили в контейнере 221 чёрную сумку, в которых было 4200 упаковок спрессованного кокаина.

Сообщается, что все изъятые наркотики были уничтожены с соблюдением строгих мер безопасности.