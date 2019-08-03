Полиция Германии изъяла партию кокаина на €1 млрд

Сотрудники правоохранительных органов Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина стоимостью более одного миллиарда евро. Об этом сообщает Guardian.
Партия весом 4,5 тонны прибыла в Гамбург из столицы Уругвая Монтевидео две недели назад и по документам проходила как соевые бобы, которые должны были отправиться в бельгийский Антверпен.
Каково же было удивление полицейских, когда вместо заявленного груза они обнаружили в контейнере 221 чёрную сумку, в которых было 4200 упаковок спрессованного кокаина.
Сообщается, что все изъятые наркотики были уничтожены с соблюдением строгих мер безопасности.
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