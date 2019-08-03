Девушка оказалась в психушке из-за обманувшего её на $200 тыс. парня из Tinder

Как оказалось, мужчина был опытным мошенником, обманувшим многих женщин на миллионы долларов.

28-летняя Сесиль Фьельхой была на седьмом небе от счастья, когда наконец смогла найти свою самую настоящую любовь в Tinder, однако девушка даже не подозревала, что совсем скоро чувства приведут её на койку в психиатрической лечебнице.

Девушка приехала в Лондон из Норвегии и была аспирантом в одном из университетов, когда повстречала 28-летнего Саймона Лаваева, который предпочитал называть себя Принцем алмазов, передаёт DailyMail.

На первом же свидании пара на частном самолёте улетела отдыхать в Болгарию, где предприимчивый "мужчина мечты" окончательно вскружил голову доверчивой Сесиль. Затем неизвестные обстоятельства заставили мужчину на время уехать от девушки, но они продолжили свои отношения на расстоянии, регулярно обмениваясь любовными сообщениями, видео- и аудиозаписями.

Спустя четыре недели таких отношений Лаваев попросил девушку открыть платиновую кредитную карту, чтобы оплачивать его поездки, а также услуги телохранителя якобы из соображений безопасности и защиты от "врагов", которые ему угрожали. На эти цели мужчина потратил 224 тысячи долларов за 54 дня, но обещал всё вернуть.

Его аргументы были весьма убедительными, во всяком случае, так думала сама девушка: никто не найдёт возлюбленного, если документы оформлены на её имя. Однако какового же было её разочарование, когда она узнала правду.

Стоит признать, что в чём-то Саймон был честен — ему действительно угрожали. Правда, не из-за алмазного бизнеса, а потому что он был мошенником по имени Шимон Хают, подозреваемым в обмане скандинавских женщин на миллионы долларов и находящимся в розыске.

Более того, предприимчивого израильтянина с 2011 года усиленно искали правоохранители и на родине, где он обвинялся в краже, подлоге и мошенничестве. Также задать пару вопросов хотели полицейские Великобритании, Швеции, Нидерландов и Германии.

Узнав такую правду о своём суженом, сердце Сесиль не выдержало, её чувства были подло растоптаны человеком, которого никогда не существовало, и она начала думать о самоубийстве. Правда, смогла взять себя в руки и решила вместо этого пройти курс реабилитации в психиатрической клинике.

Хают же был задержан в июле текущего года в Греции во время совместной операции Интерпола и израильской полиции. Точное количество возбуждённых против него уголовных дел пока не известно.