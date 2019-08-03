38 человек госпитализированы после вероятной утечки хлора в бассейне Пекина

Не менее 38 человек попали в больницу в результате вероятной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина. Об этом пишет газета China Daily.

Как сообщается, инцидент произошёл 2 августа около 19:00 по местному времени (14:00 мск) в бассейне "Жуйлай", проходящем тестовую эксплуатацию.

У посетителей появилась тошнота и головокружение. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медучреждения.

По информации газеты, местные власти уже направили рабочую группу для выяснения обстоятельств ЧП. Причины устанавливаются, проводится расследование.

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