В КНДР не подтвердили оценки США и Южной Кореи об испытании баллистических ракет

КНДР заявляет, что 2 августа испытала реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет, что второй раз подряд противоречит оценкам США и Южной Кореи, которые полагают, что выпущенные в Японское море северокорейские ракеты были баллистическими, сообщает РИА "Новости".
СБ ООН запретил разработки и испытания баллистических ракет в КНДР, поскольку они могут быть оснащены ядерными боеголовками.
В ночь на 2 августа КНДР выпустила два реактивных снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря, не достигнув исключительной экономической зоны Японии. США и Южная Корея полагают, что это были те же баллистические ракеты малого радиуса, которые испытывались 31 июля.
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