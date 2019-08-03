СМИ назвали новые сроки возобновления полётов Boeing 737 MAX

Федеральное авиауправление США решило не ограничиваться устранением причин сбоев системы MCAS (Система улучшения характеристик маневренности).

Эксплуатация Boeing 737 MAX сможет возобновиться не ранее начала 2020 года из-за того, что Федеральное авиационное управление США по настоянию европейских авиарегуляторов дополнило новыми тестами сертификацию этих бортов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, ФАУ решило не ограничиваться устранением причин сбоев системы MCAS (Система улучшения характеристик маневренности) самолётов этой серии. Было решено проверить на авиасимуляторах сценарии нештатных ситуаций, шансы возникновения которых крайне малы. В одном отдельно взятом случае пилот в ходе теста отреагировал на такой сбой за 16 секунд, что много дольше норм сертификации ФАУ.

Газета уточняет, что американский авиарегулятор также прорабатывает предложение во время каждого рейса Boeing 737 MAX использовать одновременно два бортовых компьютера, отвечающие за управление полётом. Ранее на данных самолётах по ротации работал один из компьютеров.

Запреты на полёты Boeing 737 MAX произошли после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября 2018 года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.