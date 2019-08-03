Путин подписал законы, уточняющие определение "шпионских устройств"

Теперь граждане смогут освобождаться от ответственности в случае использования техсредств бытового назначения.

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, которые уточняют понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно поправкам, граждане могут освобождаться от ответственности в случае использования техсредств бытового назначения, находящихся в свободном доступе "с открыто расположенными на них органами управления".

Так, закон разрешает использовать диктофоны, смартфоны, видеокамеры, GPS-трекеры для поиска домашних животных, очки с видеокамерой и прочие устройства со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

Ранее Путин разрешил искать пропавших детей по геолокации смартфонов.