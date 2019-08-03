Мать жениха высмеяли за платье как у невесты

Женитьба сына часто становится нелёгким испытанием для любящей матери, которая его вырастила, поэтому многие женщины готовы пойти на многое, чтобы помешать этому событию. Однако если свадьбы не избежать, то можно хотя бы её испортить. Об этом сообщает Mirror.

Вероятно, такой логикой руководствовалась свекровь, имя которой не называется из этических соображений, ведь сочувствующих её поступку пока не нашлось, напротив, женщина оказалась под шквалом критики по всем направлениям.

Изначально подготовка к мероприятию шла хорошо, молодые занимались планированием нарядов гостей, убранством на столах, выбирали цвета галстуков и занимались прочими важными вещами. И все эти хлопоты с удовольствием разделила мама жениха.

Однако в какой ужас пришла невеста, когда в самый важный день своей жизни она обнаружила, что такая активная будущая свекровь на самом деле хотела лишь получше узнать, в каком наряде будет невеста, чтобы прийти с максимально похожей причёской и в таком же платье.

Groom's mum slammed for upstaging bride with 'near identical dress and hairdo'https://t.co/IfTYLI3xhF pic.twitter.com/e5ls9nTEgB — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) 2 августа 2019 г.

Если посмотреть на фотографию с закрытыми лицами людей, то угадать, где стоит мама жениха, а где невеста, практически невозможно, если бы не букет в руках у второй.