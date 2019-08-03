Месси дисквалифицирован на три месяца за критику спортивных чиновников

Южноамериканская федерация футбола приняла решение о дисквалификации нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси на три месяца, пишет El Mundo.

Дисквалификация начинается 3 августа. Таким образом, форвард не сможет играть за сборную Аргентины в товарищеских матчах против Чили, Мексики и Германии. Также Месси должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

25 июля стало известно, что Месси раскритиковал организацию во время Кубка Америки, завершившегося в Бразилии.

Футболист уже был наказан за удаление в матче за третье место на турнире против команды Чили. Его поведение стоило ему штрафа в размере полутора тысяч долларов и отстранения на один матч.

После поражения в полуфинале Кубка Америки от бразильцев со счётом 0:2 Месси обвинил конфедерацию в коррупции. Впрочем, позднее футболист принёс извинения.