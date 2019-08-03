В Югре ввели режим ЧС в посёлке из-за угрозы наводнения

Спасатели и сотрудники коммунальных служб были переведены в режим повышенной готовности.

В посёлке Саранпауль Берёзовского района ХМАО, где было подтоплено пять домов, ввели режим ЧС из-за продолжающегося повышения уровня воды в реке.

Как сообщает МЧС России по ХМАО, уровень воды в реке поднялся до 1152 сантиметров, что уже превышает уровень опасных явлений на два сантиметра. Если ситуация не изменится, в зоне подтопления окажется ещё 20 жилых домов.

Спасатели и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, ежедневно проводятся обходы и разъяснительные работы с местными жителями — что делать, если вода продолжит прибывать.