В центре Москвы полыхает здание начала XX века

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На Дубининской улице в центре Москвы полыхает четырёхэтажная постройка начала XX века в стиле модерн, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.

— Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, — уточнили в управлении.

В тушении задействовано 30 человек и 10 единиц техники. Также передвижная лаборатория МЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения не обнаружено.

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