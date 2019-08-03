В центре Москвы полыхает здание начала XX века

На Дубининской улице в центре Москвы полыхает четырёхэтажная постройка начала XX века в стиле модерн, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.
— Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, — уточнили в управлении.
В тушении задействовано 30 человек и 10 единиц техники. Также передвижная лаборатория МЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения не обнаружено.
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