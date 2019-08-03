В Башкирии хозяева выбросили собаку из окна многоэтажки

По словам соседей, накануне они слышали громкий лай, ругань, а затем "глухой шлепок".

Чудовищный случай произошёл в городе Стерлитамаке на улице Караная Муратова, где хозяин решил, что ему больше не нужна собака, и просто выбросил животное из окна многоэтажки на козырёк подъезда.

Бездыханное тело пса увидела женщина, приехавшая погостить у родственников. При этом соседи подтверждают, что где-то в доме действительно жил пёс, и даже накануне вечером слышали его лай, а также ругань недовольных поведением собаки хозяев.

— Одна женщина у нас ночью слышала, как собака гавкала-гавкала, на неё кричал хозяин очень громко и матом, а потом глухой шлепок — и она перестала. А утром, как видите, труп лежит, — рассказала журналистам жительница дома.

При этом, в какой именно квартире живёт хозяин, никто из соседей сказать не может, но неравнодушные жильцы намерены "найти и наказать изверга".

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