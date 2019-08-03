Площадь пожара в здании в центре Москвы увеличилась до двух тысяч квадратов

Ранее стало известно, что при обрушении горящих перекрытий в постройке пострадал пожарный.

Площадь пожара в промышленном здании на Дубининской улице в центре Москвы достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

— Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. На место привлечена авиация МАЦ. Вертолёт произвёл два сброса воды, — уточнил представитель главка.

Как ранее сообщал Лайф, возгорание произошло сегодня утром в доме 41, строение 4 на Дубининской улице в Москве. Во время тушения при обрушении горящих перекрытий пострадал пожарный.