Площадь пожара в здании в центре Москвы увеличилась до двух тысяч квадратов

Площадь пожара в промышленном здании на Дубининской улице в центре Москвы достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
— Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. На место привлечена авиация МАЦ. Вертолёт произвёл два сброса воды, — уточнил представитель главка.
Как ранее сообщал Лайф, возгорание произошло сегодня утром в доме 41, строение 4 на Дубининской улице в Москве. Во время тушения при обрушении горящих перекрытий пострадал пожарный.
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