Медицинский вертолёт с пациентами разбился у берегов Фиджи

Четырёхместный медицинский вертолёт Robinson с пациентами на борту разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Об этом сообщает FBC News.
Воздушное судно перестало выходить на связь с диспетчерами во время эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса. Кроме пилота на борту была женщина с ребёнком. В ходе поисковой операции было обнаружено тело одного из находившихся на Robinson, кого именно, не уточняется. Поиски остальных продолжаются.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и ещё пять пострадали в результате крушения небольшого гидросамолёта в Канаде.
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