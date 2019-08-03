Медицинский вертолёт с пациентами разбился у берегов Фиджи

Кроме пилота на борту воздушного судна находилась женщина с ребёнком. Тело одного человека и обломки Robinson уже обнаружены.

Четырёхместный медицинский вертолёт Robinson с пациентами на борту разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Об этом сообщает FBC News.

Воздушное судно перестало выходить на связь с диспетчерами во время эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса. Кроме пилота на борту была женщина с ребёнком. В ходе поисковой операции было обнаружено тело одного из находившихся на Robinson, кого именно, не уточняется. Поиски остальных продолжаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и ещё пять пострадали в результате крушения небольшого гидросамолёта в Канаде.