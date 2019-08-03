Россияне устроили драку на борту самолёта в Стамбуле — видео

Конфликт спровоцировала одна из пассажирок, за которую решил вступиться один из джентльменов.

Трое россиян устроили драку на борту самолёта "Турецких авиалиний", вылетавшего из Стамбула в Екатеринбург. Об этом сообщает портал E1.RU.

Как сообщил журналистам один из очевидцев случившегося, потасовка началась ещё на земле во время посадки пассажиров, причём начала всё женщина, вероятно, не поделившая что-то с седовласым мужчиной. Когда в диалоге у неё кончились аргументы, пассажирка решила ударить своего оппонента рукой по лицу и получила аналогичный ответ. В этот момент за неё вступился другой мужчина, и началась драка.

После инцидента всех троих участников конфликта сняли с рейса, общая задержка вылета вместе с поисками багажа дебоширов составила около 45 минут. Причина конфликта не установлена.

Ранее сообщалось, что во Внуково пассажир опоздал на рейс и избил сотрудника "Победы" до сотрясения.