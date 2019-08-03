Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла пяти тысяч квадратов

Спасатели защищают от распространения огня соседние строения, в том числе автозаправку.

Площадь пожара в промышленном здании на Дубининской улице в центре Москвы увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.

— Усилия пожарных направлены на защиту соседних зданий, в том числе автозаправки. Для охлаждения АЗС подано три водяных ствола, — уточнил представитель управления.

Возгорание произошло в пустующем четырёхэтажном здании 1917 года постройки. При обрушении горящих конструкций пострадал пожарный. В тушении задействованы 80 человек и 17 единиц техники, а также авиация.