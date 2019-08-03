Пожар в центре Москвы локализован

Крупный пожар в четырёхэтажном здании в центре Москвы локализован на площади пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Лайфу представитель столичного главка МЧС РФ.

— Объявлена локализация пожара на площади пять тысяч квадратных метров, — отметил он.

Возгорание произошло в пустующем четырёхэтажном здании 1917 года постройки. При обрушении горящих конструкций пострадал пожарный. В тушении задействованы 80 человек и 17 единиц техники, а также авиация. Ранее сообщалось, что здание начало рушиться.